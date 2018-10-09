В Питерке родители отказались прописывать своих детей

9 Окт. 09:09 2018-10-09T09:09:11+03:00

Они купили дом по маткапиталу и должны были оформить своих чад, как собственниками долей

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В Питерском районе родители при рождении второго ребенка получили маткапитал, в апреле 2017 года они купили на него дом и должны были оформить его также и на своих двоих детей, но не сделали это.

- У нотариуса было составлено обязательство об оформлении дома в течение полугода после его приобретения. Однако даже через год нарушители свои обязательства не исполнили, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Руководитель районного надзорного ведомства обратился в суд с иском, чтобы детей признали собственниками долей на дом. Заявление удовлетворено, детей прописали в жилище.