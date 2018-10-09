Более тысячи жителей Саратовской области были укушены клещами
Три человека заразились борелиозом
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С марта по октябрь 2018 года в Саратовской области 1 018 человек пострадали от укусов клещей.
Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, 33,8% пострадавших — дети.
Кроме того, зарегистрировано три случая заболевания клещевым боррелиозом. Это заболевание было выявлено у 10 насекомых из 1,5 тыс. обследованных.
Для профилактики распространения клещей по области акарицидными препаратами было обработано 1,8 тыс. га.