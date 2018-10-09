Жители Солнечного-2 высадили 40 деревьев

9 Окт. 08:50 2018-10-09T08:50:33+03:00

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На бульваре имени Мюфке и улице Батавина в поселке Солнечный-2 высадили 40 берез, каштанов, кленов и рябин.

- Инициативу посадить зеленые насаждения выдвинули жители 6, 7 и 8 микрорайонов, они также сами участвовали в обустройстве, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии города.

По словам жительницы 6 микрорайона Светланы Сударкиной, через пару лет на бульваре будет очень красиво. Она сказала, что теперь с детьми будут ухаживать за деревьями и беречь их. Светлана также поблагодарила районную администрацию за предоставленные саженцы и помощь в решении вопросов района.