2018-10-09T09:20:12+03:00
Общество

В Саратове пьяные родители избили полицейских, пришедших проверить их ребенка

Они обматерили и ударили их на глазах Роспотребнадзора и прокуратуры
Екатерина Семенова
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СУ СКР по Фрунзенскому району Саратова возбудило уголовное дело в отношении супружеской пары.

- 42-летнюю женщину и 50-летнего мужчину обвиняют в нападении на полицейских, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

4 октября сотрудники правоохранительных органов вместе с инспекторами Роспотребнадзора и прокурорами пришли с проверкой к семье, проживающей в доме на улице Большая Казачья.

Проверяющих встретили пьяные супруги, родители малолетнего ребенка, которые набросились на двух полицейских, публично оскорбили их нецензурной бранью и несколько раз ударили по голове и животу.

Мужчина с женщиной впоследствии признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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