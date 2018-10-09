В Саратове пьяные родители избили полицейских, пришедших проверить их ребенка
СУ СКР по Фрунзенскому району Саратова возбудило уголовное дело в отношении супружеской пары.
- 42-летнюю женщину и 50-летнего мужчину обвиняют в нападении на полицейских, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
4 октября сотрудники правоохранительных органов вместе с инспекторами Роспотребнадзора и прокурорами пришли с проверкой к семье, проживающей в доме на улице Большая Казачья.
Проверяющих встретили пьяные супруги, родители малолетнего ребенка, которые набросились на двух полицейских, публично оскорбили их нецензурной бранью и несколько раз ударили по голове и животу.
Мужчина с женщиной впоследствии признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.