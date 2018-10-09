В Энгельсе 50-летняя воровка потратила украденные 85 тыс. рублей за два дня
Она похитила деньги и паспорт у жительницы Пензы
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6 октября в полицию Энгельса поступило сообщение о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, 50-летняя женщина, жительница Пензы, пожаловалась, что со стола в Доме культуры на проспекте Строителей у нее украли дамскую сумку.
Добычей злоумышленника стали паспорт, кредитные карты и 85 тыс. рублей.
8 октября полицейские задержали ранее судимую за кражи 50-летнюю гражданку. Как оказалось, похищенные деньги она уже успела потратить.