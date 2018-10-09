На Тархова случилось массовое ДТП с пострадавшими
Участвовали две отечественные машины и две иномарки
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На улице Тархова в Саратове вчера вечером, 8 октября, случилось массовое ДТП.
- Предполагается, что ВАЗ-2108 поворачивала с Тархова налево, когда в него врезался ВАЗ-2112, после этого последнюю машину протаранила Toyota Avensis, а через несколько минут в автомобили угодил Chevrolet Lanos, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В результате аварии травмы получила пассажирка «восьмерки». Ее госпитализировала бригада Центра медицины катастроф. Остальным участникам ДТП оказали помощь на месте, в больницу их не увезли.
Инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства инцидента.