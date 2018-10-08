Два подъезда в балаковском доме ЖСК «Возрождение» уже заведены под кровлю

8 Окт. 19:12 2018-10-08T20:45:13+03:00

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Сегодня, 8 октября, в правительситве Саратовской области проходит совещание по проблемам обманутых дольщиков. Стало известно, что два из строящихся подъездов в доме ЖСК «Возрождение» в Балакове уже возведены под кровлю, идет отделка помещений.

- Это именно те подъезды, которые будут полностью предоставлены дольщикам. Решается вопрос с отоплением. Ландо привел этот дом, как пример конструктивного сотрудничества дольщиков и власти. Что касается дольщиков, которые не захотели вступать в ЖСК, вопрос о компенсациях решается в судебном порядке. Важную проблему на заседании поднял Писной — о долгах перед «Саратовгражданпроектом» по проблемным домам. Особенно по «абасовским», — написал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

По его словам, это единственный институт, который по всем программам работает. Будет неправильно если из-за долгов он будет не в состоянии эти работы производить.