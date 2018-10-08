Жестокого убийцу и насильника из Энгельса приговорили к пожизненному сроку

8 Окт. 17:33 2018-10-09T09:44:38+03:00

Его подельники получили десять лет и 21 год

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Жестокое убийство трех человек в Энгельсе получило законное завершение.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области, вступил в силу приговор троим осужденным за убийство семейной пары и своего знакомого.

Как мы уже писали, год назад компания троих пьяных «злодеев» 17–23 лет пришла в гости к знакомым. Они убили вначале хозяина дома, затем изнасиловали и умертвили его жену. Злоумышленники хотели замести следы и подожгли комнату в общежитии. Однако прибывшие на место пожарные огонь потушили.

Позже в тот же день преступники забили до смерти еще одного знакомого.

Спустя год, согласно вступившему в силу приговору, 24-летний Павел Ланин признан виновным в совершении всех трех убийств и изнасиловании. Ему назначили пожизненное заключение. Подельника Александра Волкова — лишили свободы на 21 год в колонии строгого режима, а их несовершеннолетнему приятелю был вынесено наказание в виде десяти лет.

Впоследствии осужденные обжаловали приговор. Верховный суд на два месяца сократил срок Волкову.