За выходные ликвидировано 56 повреждений на водоводе Саратова

8 Окт. 17:00 2018-10-08T17:00:00+03:00

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В период 6-7 октября сотрудники ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в рамках круглосуточного обслуживания городских коммуникаций устранили 56 повреждений на линиях сетей водоснабжения и 78 повреждений на канализационных линиях.

За последние сутки в город подано 366 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН; системой канализации очищено 216 тыс. кубометров сточных вод.

В минувшие выходные работы по устранению повреждений на линиях водосетей проведены по улицам Малиновая, Вольская, Куприянова, Тархова, Савельевская, Малая Елшанская и др.

На водоводах проведены сварочные работы и установка герметизирующих устройств. По ряду объектов после проведения вскрышных работ проведено благоустройство.

Учитывая характер повреждений по части объектов работы проводятся без отключения абонентов от услуги водоснабжения. Без изменения параметров подачи ХВС для абонентов ликвидированы повреждения по улицам Орджоникидзе, Зеленоостровская, Зерновая, 3-я Степная, на Монаховом пруду, в пос.Латухино и других адресах.