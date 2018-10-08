Ольга Баталина войдет в комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов

8 Окт. 16:54 2018-10-08T17:05:11+03:00

Николай Панков будет публиковать информацию о кадровых изменениях в Госдуме

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» пообещал делиться с подписчиками новой информацией.

- Хочу, чтобы вы в числе первых узнавали о кадровых изменениях в Государственной думе. С этого дня буду регулярно сообщать вам о перестановках в составах комитетов и другую информацию по этой теме, — сообщил он.

Он уже опубликовал «первую порцию» предложений, который рассмотрели на Совете думы и в ближайшие дни рассмотрят на заседании ГД:

1. Депутат от ЛДПР Сергей Фургал досрочно прекращает свои полномочия в связи с избранием на пост губернатора Хабаровского края.

2. Новый депутат КПРФ от Московской области Михаил Авдеев войдет в состав комитета Госдумы по транспорту и строительству в качестве первого заместителя председателя. После этого коммунисты говорят, что их притесняют. Авдеев только избрался, а уже первый заместитель такого серьезного комитета! Ну, Бог в помощь ему, посмотрим каковы они в деле, это не языком молоть, работать надо усердно — для людей!

3. Новый депутат-одномандатник ЛДПР от Амурской области войдет в состав комитета Госдумы по делам национальностей.

4. Наш коллега Александр Хинштейн из Самарской области войдет в состав комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

5. Еще один наш новый коллега Александр Якубовский (Региональная группа №4) войдет в состав комитета Госдумы по энергетике.

6. В завершение — наша землячка, Ольга Баталина, переходит из комитета по государственному строительству и законодательству в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пожелаем ей удачи в работе по новому направлению, хотя отмечу, она всегда занималась вопросами социальной политики. Думаю, это ее тема.

- На сегодня эта вся информация по «кадровым» перестановкам, — сообщил Николай Панков.