Радаев потребовал ускорить строительство дома у ТЦ «Мой Новый»

8 Окт. 16:41 2018-10-08T17:35:14+03:00

Иначе, по его словам, объект уйдет в новый год

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Сегодня, 8 октября, в правительстве Саратовской области проходит очередное совещание по проблемам обманутых дольщиков и достройке домов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня обсуждается группа домов, которые будут сдаваться в этом году. Пять из них уже сдали, на еще десяти работы идут по плану. Из них восемь — в Саратове.

Доклад начал мэр Саратова Михаил Исаев. Первый объект — «Автодом» на улице Верхняя. Новый подрядчик — УМ-24 — получил документацию от прежних застройщиков. Установлено, что часть ее придется перепланировать — появились новые требования по пожарной безопасности. Губернатор области Валерий Радаев потребовал ускориться.

- 15 дней вам, чтобы начать, иначе дом уйдет в новый год, — поручил Радаев Исаеву и депутату Госдумы Татьяне Касаевой, которая курирует объект.

Дом на пересечении Горького и Бахметьевской — «БИОС». По словам Исаева, три собственника выстраивают цепочки жалоб и претензий, не давая всем остальным достроить дом.

- ЖСК создан, с землей решено, только вот три человека говорят, что нужно переделывать, из-за этого все стоит. Будем договариваться дальше, но чем больше мы предлагаем, тем больше они хотят, — заявила Касаева.

Исаев заметил, что у него есть юридический вариант решения, он через два дня доложит о нем лично Радаеву. Тот вновь потребовал ускориться.

Также был рассмотрен на совещании дом ЖСК «Победа», который достраивает Леонид Писной (АО «Саратовоблжилстрой»).

- Мы попробуем «штурмовать», как с домом на Большой Горной. Если минстрой будет помогать, то можем успеть до конца года, — пояснил сам Писной.