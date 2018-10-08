Председатель Общественной палаты Саратова: Город стал активно преображаться

8 Окт. 16:33 2018-10-08T16:44:15+03:00

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с руководством федеральных министерств вопрос участия Саратовской области в государственных программах.

В том числе шла речь о проекте реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища, необходимого для продолжения строительства набережной и обустройства пляжа в Саратове.

Как отметил председатель Общественной палаты Саратова Александр Занорин, в последние годы город стал активно преображаться.

- Появились новые зоны отдыха, строятся современные образовательные учреждения, улучшается качество дорог. Во многом это реализуется благодаря помощи председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Он неоднократно подчеркивал, что Саратов должен стать «городом без окраин». Это значит, что людям должно быть комфортно и удобно, независимо от места проживания. Сейчас в областном центре воплощаются по-настоящему востребованные инициативы. Например, такой важный для нашего города проект, как строительство новой набережной с благоустроенным пляжем. Уверен, что при поддержке Вячеслава Володина на эти цели будет получено федеральное финансирование, и в нашем городе в скором времени появится еще одна зона отдыха для горожан, — уверен Александр Занорин.

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