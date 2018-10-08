Полицейских лошадей Саратова «обокрали» на 270 тыс. рублей

8 Окт. 16:24 2018-10-09T15:05:46+03:00

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Полицейских животных Саратова держали на голодном «пайке» и «украли» у них 270 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону, в марте 2017 года городская полиция заключила госконтракт с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по уходу за служебными лошадьми.

Предприниматель, в свою очередь, заключил договор субподряда с другой коммерческой организацией. По данным следствия, с июня по декабрь 2017 года бизнесмен, используя свое служебное положение, ежемесячно представлял через командира кавалерийского взвода полка ППСП УМВД РФ по городу Саратову в бухгалтерию заведомо ложные акты выполненных работ.

За эти полгода на счета предпринимателя поступили 270 тыс. рублей. Таким образом, в результате этой махинации полиции Саратова причинен ущерб на эту сумму, что является мошенничеством, совершенным лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Однако больше всех пострадали невинные животные, которые из-за отсутствия этих денег и начали голодать.

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