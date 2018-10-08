2018-10-08T16:20:16+03:00
Недвижимость

Продолжается подключение к отоплению в Саратове, Энгельсе и Балакове

Заявки на подключение жилых домов должны подавать управляющие организации
Екатерина Семенова
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В городах присутствия саратовского филиала «Т Плюс» продолжается планомерное вхождение в отопительный сезон объектов социальной сферы.

На утро 8 октября в зоне ответственности компании тепло поступает в 44 саратовских лечебных, образовательных и детских учреждения, пять жилых домов. В Энгельсе подключено 22 объекта социальной сферы, в Балакове все 100%. Энергетики подчеркивают, что завершающиеся работы на городском теплосетевом комплексе не влияют на подключение потребителей.

С сегодняшнего дня энергетики в соответствии с распоряжением администрации Балаковского района начинают ОЗП для жилых домов города.

Энергокомпания напоминает, что в рамках действующего законодательства потребители имеют право начать отопительный сезон раньше официального старта, который объявляют органы местного самоуправления. Для включения отопления в объектах социальной сферы и жилых домах руководители организаций или управляющих компаний должны подать соответствующую заявку в саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а также пакет документов, подтверждающий готовность коммуникаций абонента к приему тепла и отсутствие задолженности за потребленный тепловой ресурс. В случае наличия задолженности — график ее погашения.

Заявка на подключение жилых домов должна подаваться управляющей организацией, обслуживающей данные дома, от объектов социальной сферы и прочих — от руководителей учреждений и предприятий. Этот документ подтверждает готовность не только к приему тепловой энергии, но и то, что клиент согласен на выставление счета за потребление тепла с момента подключения.

Заявки принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00 по адресу:

- Саратов, улица Чернышевского, 122, в офисе саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», кабинет 100. Телефоны: (8452) 98-65-09, 98-68-00.

- Энгельс, площадь Свободы, 1, второй этаж. Телефоны: (8453) 76-70-27, 76-70-15.

- Балаково, проспект Героев, 23. Телефон: (8453) 32-20-20.

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