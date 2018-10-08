В Саратовской полиции осталось еще десять здоровых лошадей
В начале осени в саратовской полиции числились 22 лошади. В сентябре, после разгоревшегося в соцсетях и СМИ скандала по поводу ужасного состояния животных и смерти коня по кличке Торнадо, 11 из них были переданы добровольной народной дружине.
Как уточнили «КП-Саратов» в городском УМВД, все эти лошади «прошедшие выбраковку» — непригодны для службы по возрасту и состоянию здоровья.
Добровольная дружина с тех пор передала шесть из них фермеру в Красный Кут. Еще пять — в аграрный университет.
Из этих пяти лошадей три оказались в зооветеринарном техникуме в Красном Куте. Две оставались в клинике при университете в Саратове. Один конь — Зарок — умер здесь 6 октября.
В полиции напомнили, что оба погибших животных — Торнадо и Зарок дожили до 20 лет.
Сейчас в строю, на службе в УМВД Саратова, остаются десять лошадей.
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