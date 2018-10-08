Николай Панков о реконструкции гимназии N89: Усилим общественный контроль

8 Окт. 14:53 2018-10-08T15:12:01+03:00

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Рабочая встреча состоялась на строительной площадке в Елшанке. В ней приняли участие представители подрядчиков, профильных структур администрации города, а также жители Елшанки — представители общественного совета.

Проект реконструкции учебного учреждения реализуется по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Оно расширится на 400 мест, также будут построены современная столовая и актовый зал.

Николай Панков обсудил ситуацию на объекте с общественным советом жителей поселка. Вместе с людьми придя к выводу, что после привлечения дополнительных подрядных организаций (с таким предложением депутат выступил ранее) строительство активизировалось. Тем не менее нет уверенности, что строители удержат взятый темп и уложатся в сроки. Есть вопросы и по установке котельной, строительству спорткомплекса. Депутат предложил усилить общественный контроль и обмениваться информацией с жителями в ежедневном режиме.

Гимназия №89

- Считаю, администрации города надо подготовить комплексный график, где будут учтены строительные работы, подключение коммуникаций, благоустройство. Это поможет снять ряд организационных проблем. Люди поднимают и вопрос качества — позволят ли погодные условия вести некоторые виды работ. Нужно наращивать темп, для этого с привлечением субподрядчиков открылось больше возможностей. Проекты Вячеслава Володина очень важны для людей. Ряд объектов строятся на федеральные средства, их нужно сдать не только с хорошим качеством, но и в сжатые сроки — до конца года. Реконструкция гимназии №89 позволит детям учиться в одну смену, выйти на качественно новый уровень учебного процесса. Видна готовность со стороны жителей Елшанки внести свой вклад в создание важного социального объекта, — отметил Николай Панков.

Также депутат предложил администрации города рассмотреть вопрос о привлечении дополнительной подрядной организации для ускорения строительства спорткомплекса.