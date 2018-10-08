В Заводском районе отключили воду на шести улицах и в двух поселках
Ориентировочно ее включат в полночь
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В Саратове сегодня, 8 октября, отключили воду в Заводском районе, а именно: улицы Огородная от 2-й Нагорной до Ясельной, Миллеровская, Южная, Динамовская и Лучевая, а также Пролетарский и Станкостроительный поселки. К тому же ресурса лишились жители всех Динамовских и Лучевых проездов.
- Это связано с ликвидацией повреждений на городском водопроводе. Ориентировочно до полуночи воду подадут, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Также стоит отметить, что работы по Ново-Астраханскому шоссе завершились. Уже с 14:30 началась подача воды абонентам этой улицы от 4-го до 5-го Нагорного проездов.