В Балакове 19-летнюю девушку дважды осудили за пьяное вождение

8 Окт. 14:43 2018-10-08T14:52:48+03:00

Отсутствие прав и алкогольное опьянение не стали для нее препятствием, чтобы сесть за руль

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Жительницу Балакова Диану в возрасте 19 лет второй раз поймали и осудили за пьяное вождение.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной прокуратуре, ночью 26 июня девушку, управляющую автомобилем ВАЗ-21093, остановили на одной из улиц Балакова с явными признаками алкогольного опьянения. На предложение сотрудников ГИБДД пройти освидетельствование на месте или в медицинском учреждении девушка ответила отказом.

В ходе разбирательства выяснилось, что она не имела водительских прав, а в феврале 2018 года Диану оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На этот раз в отношении злостной нарушительницы возбудили уголовное дело.

На судебном заседании девушка свою вину признала полностью. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил гражданке штраф в размере 50 тыс. рублей с лишением права управления автомобиля на два года.