2018-10-08T14:34:53+03:00
Общество

Саратовскому лодочнику запретили перевозить пассажиров на «Гулянке»

У мужчины не было лицензии на эту деятельность
Ольга Муравлёва
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В Саратове местному предпринимателю запретили перевозить людей на судне «Гулянка» до того, пока он не получит лицензию.

- В июне мужчина перевозил 11 пассажиров с Казачьего острова на берег Улешей и брал с каждого по 330 рублей. Однако лицензии на это он не имел, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Это выяснилось при проверке саратовской транспортной прокуратуры безопасности судоходства при перевозке пассажиров в Волгоградском водохранилище.

Транспортный прокурор направил в Октябрьский районный суд иск о запрете мужчине заниматься такой деятельностью до получения лицензии. Иск рассмотрен и удовлетворен. Решение суда еще не вступило в силу.

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