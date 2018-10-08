2018-10-08T16:12:13+03:00
Общество

Отставка саратовского министра здравоохранения состоялась по собственному желанию

Однако в пресс-службе губернатора пока не видели документов об увольнении
Екатерина Семенова
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Владимир Шульдяков уволился с должности министра здравоохранения Саратовской области.

Как стало известно «КП-Саратов», его обязанности в настоящее время исполняет первый замминистра Наталья Мазина.

По имеющимся данным, Владимир Шульдяков уволился по собственному желанию.

В пресс-службе губернатора не смогли подтвердить эту информацию. Руководитель пресс-службы Нина Попова заявила корреспонденту «КП-Саратов», что до сих пор документов об отставке она не видела. Однако позже она подтвердила, что Шульдяков уволен, а Мазина назначена и.о. министра с 9 октября.

Напомним, сегодня на утреннем совещании в правительстве губернатор Радаев объявил выговор зампреду Татьяне Гречушкиной и министру образования Ирине Седовой.

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