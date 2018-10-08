2018-10-08T14:14:17+03:00
Наука

В СГУ прошел День абитуриента

Абитуриенты СГУ в неформальной обстановке познакомились с факультетами и институтами
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6 октября на Студенческой площади около XI корпуса СГУ состоялась встреча абитуриентов с представителями различных образовательных подразделений университета. Все факультеты и институты организовали яркие площадки, где студенты делились опытом со старшеклассниками, которым ещё только предстоит сделать свой выбор.

В этот день школьники могли не только пообщаться с преподавателями и активистами СГУ, но и стать участниками развлекательной программы, подготовленной Советом студентов и аспирантов.

Важно отметить, что День абитуриента традиционно проходит в неформальной обстановке. Атмосфере кабинетов организаторы встречи предпочитают искреннее общение, шанс весело и с пользой провести время.

Студенты, на чьи плечи в этом году легла подготовка праздника, проявили максимально творческий подход к своему делу. Например, абитуриентов юридического факультета встречал строгий, но справедливый судья, будущие геологи могли сделать фотографию в образе типичного представителя этой профессии. Тем, кто мечтает поступить в Институт истории и международных отношений, выпал шанс почувствовать себя в роли тех, кто восседает на троне. Кроме того, школьников угощали сладостями, приглашали петь, танцевать, смотреть факультетские фильмы. Тем, кто любит быть в курсе последних событий, старшекурсники СГУ рассказали об университетских СМИ: журнале «СГУщёнка» и телепроекте «Мне нравится».

Сделать праздник старшеклассников ещё ярче и интереснее помогли конкурсы, которые провёл Совет студентов и аспирантов. Руководитель направления «ART» Екатерина Цопа проверила, насколько хорошо будущие студенты знакомы с прошлым и настоящим Саратовского университета, после чего наградила победителей сладкими призами. На этом креативные задания не закончились: школьники проявили себя в конкурсах на лучшее селфи и умение отличить реп от политики.

По словам самих абитуриентов, их День был организован на высоком уровне. Старшеклассниц Софью Полукарову и Елизавету Макарову больше всего порадовала возможность в лёгкой и непринуждённой форме выяснить, как построен образовательный процесс в каждом образовательном подразделении.

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