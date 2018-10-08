2018-10-08T13:40:21+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина снова попался на оскорблении полицейского

Юрий уже не раз привлекался к суду за аналогичные преступления
Ольга Муравлёва
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В Саратове осудили 48-летнего Юрия за оскорбление полицейского при исполнении.

- 29 июля вечером пьяный гражданин, неоднократно судимый за аналогичные преступления, будучи около одного из домов по улице Емлютина, начал оскорблять матерными словами правоохранителя в присутствии посторонних. Тем самым он подрывал авторитет стража порядка как представителя власти, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд за такой проступок назначил Юрию семь месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка государству. Приговор еще не вступил в законную силу.

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