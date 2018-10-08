2018-10-08T13:45:03+03:00
Происшествия

В районе Красного Текстильщика пропали два рыбака

Областные спасатели со вчерашней ночи обследуют близлежащую территорию на катере
Тимур Гадеев
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В пригороде Саратова, в районе поселка Красный Текстильщик, 8 сентября ищут двоих рыбаков.

- Вчера, около 12 ночи, нам поступило сообщение от женщины, что ее сожитель вместе с товарищем выехали накануне вечером на лодке на рыбалку в районе поселка Красный Текстильщик. Мы пытались с ними связаться, но оба на звонки не отвечали. Ситуация осложнялась тем, что вчера вечером на Волге был сильный шторм, это вызывает опасение за судьбу рыболовов, — отметил «КП-Саратов» Юрий Юрин, начальник областной службы спасения.

Вчера же ночью, несмотря на сильную непогоду, спасатели и сотрудники ГИМС выехали на катере в места возможного нахождения рыбаков в район Красного Текстильщика. Территория тщательно обыскивается, но пока следов людей не найдено. На связь они по-прежнему не выходят. Поиски продолжаются.

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