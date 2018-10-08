Жителям Солнечного подвозят питьевую воду

8 Окт. 13:15 2018-10-08T13:15:50+03:00

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В Саратове сегодня, 8 октября, проводятся работы на водоводе на Вольском тракте. В связи с этим до полуночи холодную воду отключили в поселках Солнечный и Мирный.

- ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»и МБУ «Дорстрой» организовали подвоз воды по многим адресам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Так, питьевую воду привезут на:

- проспект Строителей, 66а, 12:30 — 13:00;

- пересечение 2-й Аптечной /Новой, 14:30 — 17:30.

Техническую:

- бульвар Мюфке/Батавина, 12, 13:00 — 14:00;

- Академика Семенова, 9, 14:15 — 15:15;

- Лисина/Панченко, 15:30 — 16:30;

- Лисина, 1 (во дворе), 16:45 — 17:45;

- проспект Героев Отечества/Панченко, 18:00 — 19:00.