В Саратовской области сняты все карантины по африканской чуме свиней

8 Окт. 13:01 2018-10-08T13:05:24+03:00

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В Саратовской области губернатор Валерий Радаев провел совещание, на котором обсудили эпизоотическую ситуацию в регионе.

По словам начальника управления ветеринарии Алексея Частова, в регионе сняты все ограничения по карантину. Были оздоровлены все девять хозяйств, где в течение года регистрировалась африканская чума свиней.

Также в полном объеме проведены мероприятия по пяти очагам гриппа птиц.

Для предотвращения распространения бешенства привили 356 тыс. домашних животных.