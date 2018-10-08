2018-10-08T13:03:55+03:00
Недвижимость

Саратовец отсудил у стройфирмы 200 тыс. рублей за не вовремя сданную квартиру

За полгода мужчина трижды выиграл суды о компенсации за просрочку сдачи дома
Тимур Гадеев
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Житель Саратова Алексей три раза получил через суд компенсацию за не вовремя сданную «двушку» в одной из многоэтажек в микрорайоне «Солнечный». Как сообщили «КП-Саратов» в саратовском «Центре защиты прав потребителей», новостройка находится во 2-м проезде Блинова.

- Согласно договору со строительной компанией «Система», она должна была сдать квартиру в январе 2018 года, — рассказал Алексей Сусликов, заместитель директора «Центра защиты прав потребителей». — Однако фактически объект сдали только через полгода. За это время Алексей трижды обращался в Кировский районный суд и каждый раз добивался решения о компенсации. В общей сложности за полгода мужчина отсудил у строителей 200 тыс. рублей.

Суд Кировского района Саратова обязал компанию «Система» выплатить истцу также компенсацию морального вреда, оплатить юридические услуги «Центру защиты прав потребителей». Последнее решение о возмещении вступает в силу 10 октября 2018 года.

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