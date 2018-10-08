2018-10-08T12:53:31+03:00
Происшествия

На Кумыске со строительных лесов упал мужчина

Его увезли в больницу сотрудники Центрамедкатастроф
Ольга Муравлёва
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Около Кумысной поляны в Саратове со строительных лесов упал мужчина.

- Очевидцы говорят, что пострадавший находился на крыше дома, возможно, что причиной падения стало несоблюдение ТБ, — сообщает «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Высота, на которой он был, — приблизительно 6 м. С травмами его увезли в больницу сотрудники Центра медицины катастроф.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

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