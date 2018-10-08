Николай Панков строителям дома в Елшанке: Вы несете ответственность перед людьми

8 Окт. 12:45 2018-10-08T12:56:43+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков провел рабочую встречу на площадке строящегося многоквартирного дома в Елшанке.

Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья, — один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он позволит улучшить жилищные условия 256 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.

Ход строительства депутат обсудил с представителями подрядчика и городской администрации. В настоящее время работы на объекте идут согласно графику. Продолжается строительство шести жилых блок-секций дома, уточнено количество будущих квартир — на восемь больше, чем планировалось.

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Николай Панков подчеркнул, что темпы строительства жилого объекта необходимо ускорить. Также первоочередной задачей является решение областной и городской властью всех вопросов по проектированию и финансированию будущей поликлиники, которую решено сделать пристроенной.

Депутат напомнил, что оба объекта должны быть готовы одновременно, чтобы люди переехали не на стройку, а в дом с благоустроенным двором, где есть детская площадка и все необходимое для комфортной жизни.

- С прошлой недели дом не продвинулся даже на этаж. Если не хватает мощности, скажите об этом, будем добавлять сюда людей. Фронт работы очень большой. Может вам, как застройщику, выгоден такой темп, но людям как можно быстрее нужно жилье, а вы зашли на объект и хотите на нем заработать. Вот сегодня пришли на встречу представители общественного совета жителей, берите их помощниками, закрепляйте для контроля за строительством. Вы несете ответственность перед людьми за реализацию важного социального проекта, который направлен на то, чтобы улучшилось качество жизни сотен семей, — подчеркнул Николай Панков.