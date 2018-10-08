2018-10-08T12:33:11+03:00
Общество

В Саратове пройдет конкурс «С песней по жизни»

Он проводится для певцов старшего поколения
Тимур Гадеев
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26 октября в Саратове пройдет четвертый городской конкурс хоровых коллективов и отдельных исполнителей старшего поколения «С песней по жизни!».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, в конкурсе смогут принять участие вокальные ансамбли и солисты, певческие фольклорные коллективы муниципальных учреждений культуры и других ведомств.

Конкурс проводится по номинациям: «хоровое исполнение» (среди коллективов численностью от 15 человек); «ансамблевое исполнение» (среди коллективов численностью до 15 человек); «дуэтное исполнение».

Возраст участников — от 45 лет и старше (70% участников коллектива).

Мероприятие пройдет в Доме культуры химиков 26 октября.

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