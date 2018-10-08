В Саратове пройдет конкурс «С песней по жизни»
26 октября в Саратове пройдет четвертый городской конкурс хоровых коллективов и отдельных исполнителей старшего поколения «С песней по жизни!».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, в конкурсе смогут принять участие вокальные ансамбли и солисты, певческие фольклорные коллективы муниципальных учреждений культуры и других ведомств.
Конкурс проводится по номинациям: «хоровое исполнение» (среди коллективов численностью от 15 человек); «ансамблевое исполнение» (среди коллективов численностью до 15 человек); «дуэтное исполнение».
Возраст участников — от 45 лет и старше (70% участников коллектива).
Мероприятие пройдет в Доме культуры химиков 26 октября.