2018-10-08T12:38:45+03:00
Общество

В Саратове объявлены победители и призеры «Киновертикали-2018»

Награждение авторов лучших киноработ состоялось в историческом здании ТЮЗа
Екатерина Семенова
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Стали известны победители "Киновертикали-2018"Стали известны победители "Киновертикали-2018"
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Стали известны победители и призеры фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль-2018».

На конкурс было прислано 518 фильмов от более чем 2 тыс. участников. Это в четыре раза больше, чем год назад.

Приз губернатора Саратовской области достался фильму «Волны древней реки», студия анимации «ДваКадра», Саратов.

В номинации «Моя малая Родина» победили «Дом» Владислава Бахтина (семейная студия «Алетейя», Жуковский, Московская область) и «Дорога к роднику» Дмитрия Стерликова (Воронежский государственный университет).

Диплом в номинации «Спешите делать добро» завоевали фильмы «Украденное имя» Александры Полыскаловой (МОУ «Сланцевская СОШ №3», студия «СОВЕНОК», Сланцы, Ленинградская область) и «Детская мечта», Александры Попковой (Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения).

Номинация «Кинофантазии на свободную тему». Победителями стали: «Мой гринпис», Егор Казаков, Егор Уткин, студия тележурналистики «Один дома», Нижний Новгород и «Энантиосемия», студия тележурналистики «Один дома», Нижний Новгород.

В номинации «Свободный полет» призы завоевали «Улетая от серых будней», студия анимации «ЮЛА», Детская академия искусств ЛГАКИ имени Матусовского, Луганск и «Да будет свет!», Алиса Никитина, детская художественная школа №2, Северодвинск, Архангельская область.

Также были вручены специальные дипломы.

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