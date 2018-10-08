2018-10-08T11:48:07+03:00
Общество

В СГЮА прошло общеакадемическое посвящение первокурсников

В Саратовской государственной юридической академии состоялось масштабное общеакадемическое посвящение первокурсников.
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В этом году в СГЮА поступили более 5000 абитуриентов из 77 регионов России и 13 иностранных государств. Идею провести общее посвящение первокурсников студенты предложили в этом году на традиционном Дне дублера, которую поддержал ректор академии, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов.

Главной задачей такого общеакадемического формата стала идея уйти от локальных внутриинститутских посвящений. Из-за большого количества абитуриентов, поступивших в 2018 году в академию, было принято решение провести посвящение на площади около учебного корпуса №5, так как ни одна внутренняя площадка СГЮА не вместила бы одновременно такое количество первокурсников.

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Каждый институт академии представил свою визитку, характеризующую основные достоинства конкретного учебного подразделения. На концерте, который сопровождался оригинальными видеороликами, подготовленными студенческим медиацентром «SM Production», выступили творческие коллективы старшекурсников и выпускников СГЮА вместе с первокурсниками: вокальный ансамбль «Импульс», танцевальный коллектив «Black X», сборная академии КВН, рок-группа «Безумный мир», ансамбль танца «Россия» и другие. Приглашенным гостем праздника первокурсников СГЮА стала известная саратовская кавер-группа «Disco Family».

- В СГЮА столько разных творческих направлений и возможностей проявить себя, в чем мы все убедились на нашем грандиозном концерте. Очень здорово, что посвящение было общеакадемическим: каждый первокурсник проникся духом студенчества, смог поближе познакомиться со студентами из других институтов академии, вместе от души повеселиться. Спасибо ректору и администрации нашего вуза за организацию такого масштабного и яркого праздника, который, надеюсь, станет доброй традицией нашей академии!» – поделилась впечатлениями студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности СГЮА Екатерина Азизова.

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Завершилось посвящение первокурсников праздничным фейерверком.

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