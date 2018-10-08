Для саратовцев появится дополнительная возможность уехать в Москву
В ноябре Приволжская железная дорога назначает дополнительные поезда.
Как сообщили «КП-Саратов» в организации, это связано с увеличением числа пассажиров на ноябрьские праздники.
Появятся следующие поезда:
- №485 Саратов — Москва: отправление из Саратова 1 ноября в 21:36, прибытие в Москву 2 ноября в 14:28;
- №563/564 Балаково — Москва: отправление из Балакова 5 ноября в 15:07, прибытие в Москву 6 ноября в 12:09;
- №209 Саратов — Москва: отправление из Саратова 1 ноября в 20:49, прибытие в Москву 2 ноября в 12:09;
- №239/240 Саратов – Москва: отправление из Саратова 5 ноября в 20:36, прибытие в Москву 6 ноября в 10:38;
- №405 Волгоград — Москва: отправление из Волгограда 1 и 5 ноября в 06:24, прибытие в Москву 2 и 6 ноября в 05:48.
Время прибытия и отправления поездов — местное.