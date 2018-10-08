2018-10-08T11:56:06+03:00
Общество

Для саратовцев появится дополнительная возможность уехать в Москву

Назначены дополнительные поезда на ноябрьские праздники
Екатерина Семенова
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В ноябре Приволжская железная дорога назначает дополнительные поезда.

Как сообщили «КП-Саратов» в организации, это связано с увеличением числа пассажиров на ноябрьские праздники.

Появятся следующие поезда:

- №485 Саратов — Москва: отправление из Саратова 1 ноября в 21:36, прибытие в Москву 2 ноября в 14:28;

- №563/564 Балаково — Москва: отправление из Балакова 5 ноября в 15:07, прибытие в Москву 6 ноября в 12:09;

- №209 Саратов — Москва: отправление из Саратова 1 ноября в 20:49, прибытие в Москву 2 ноября в 12:09;

- №239/240 Саратов – Москва: отправление из Саратова 5 ноября в 20:36, прибытие в Москву 6 ноября в 10:38;

- №405 Волгоград — Москва: отправление из Волгограда 1 и 5 ноября в 06:24, прибытие в Москву 2 и 6 ноября в 05:48.

Время прибытия и отправления поездов — местное.

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