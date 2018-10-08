2018-10-08T11:58:07+03:00
Общество

Коренное население Саратовской области продолжает сокращаться

Количество жителей региона за полгода уменьшилось на 7,2 тыс. человек
Тимур Гадеев
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По данным Росстата, которые приводит агентство REGNUM, естественная убыль населения за период с января по июль в Саратовской области составила 7,2 тыс. человек. Эта информация приводится по данным мониторинга социально-экономического положения регионов страны. Статистики не обнаружили естественного прироста населения ни в одном из субъектов ПФО за этот период.

В то же время на 1 августа 2018 года численность жителей России сократилось на 91,9 тыс. человек, сообщили в Федеральной службе государственной статистики. К примеру, в прошлом году, согласно тем же данным Росстата, на аналогичный период количество населения наоборот увеличилось на 5,3 тыс. человек. Прибывающие мигранты смогли компенсировать убыль населения только на 46,1%.

По сравнению с январем–июлем 2017 года в 83 регионах России снизилось число родившихся, а в 54 областях выросло количество умерших.

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