Николай Панков: На примере площадки у пятой гимназии видна слаженная работа власти

8 Окт. 11:13 2018-10-08T11:15:16+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков осмотрел площадку строящегося спорткомплекса открытого типа у гимназии №5 в Комсомольском поселке Саратова. В рабочей встрече приняли участие представители подрядной организации, администрации города и руководство гимназии.

Это шестой из 14 спорткомплексов, которые будут построены в нашей области в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее такие объекты уже появились в Озинском, Романовском и Александрово-Гайском районах, у школы №27 в Балакове и у школы №39 в Саратове.

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Сейчас на территории у гимназии №5 завершена подготовка основания для спорткомплекса, в ближайшее время начнется установка спортивных снарядов. Здесь предусмотрено футбольное поле, площадка для занятий баскетболом и волейболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и территория для сдачи нормативов ГТО, а также теннисный корт.

- На примере этого объекта видна слаженная работа власти. Город взял на себя подготовку площадки, закрепил здесь людей, они сделали качественное основание. Так и надо работать, а когда спикер выбивает средства на строительство важных объектов в области, а власть не может их реализовать, такие отношения нельзя назвать партнерскими. Этот спорткомплекс строится сверх взятых на этот год обязательств, такую задачу поставил Володин по просьбе людей. Настолько востребованы оказались эти площадки, которые приобщают к спорту все поколения. Еще один пример — гимназия в Ивантеевке. Педагоги и ученики выступили с просьбой ускорить реализацию проекта для их учебного учреждения. Будет ли площадка у пятой гимназии полностью готова в этом году, зависит от погодных условий. Но она уже объединила жителей — они приходят сюда, интересуются, когда можно будет приступить к занятиям. Руководство школы планирует будущие тренировки и соревнования, — отметил Николай Панков.