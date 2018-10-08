В Саратове мужчину убили на выходе из ресторана
В Ленинском районе Саратова СУ СКР расследует уголовное дело по факту неосторожного убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, погибшему было 50 лет.
Следствие считает, что в ночь с 3 на 4 августа в банкетном зале отеля «Мираж» на улице Камская несколько мужчин отмечали день рождения. Уходя из ресторана, они столкнулись с тремя молодыми людьми, у которых попросили зажигалку. Один из парней ответил грубым отказом и между компаниями завязалась ссора.
Во время драки 23-летний парень ударил 50-летнего мужчину по голове. Тот упал на землю. Для него вызвали «скорую помощь», но после госпитализации пострадавший скончался.
Причиной смерти стала тупая травма головы.
В настоящее время 23-летнему парню предъявлено обвинение.