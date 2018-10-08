2018-10-08T11:18:16+03:00
Происшествия

В Саратове мужчину убили на выходе из ресторана

Ударившему его парню предъявлено обвинение
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова СУ СКР расследует уголовное дело по факту неосторожного убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, погибшему было 50 лет.

Следствие считает, что в ночь с 3 на 4 августа в банкетном зале отеля «Мираж» на улице Камская несколько мужчин отмечали день рождения. Уходя из ресторана, они столкнулись с тремя молодыми людьми, у которых попросили зажигалку. Один из парней ответил грубым отказом и между компаниями завязалась ссора.

Во время драки 23-летний парень ударил 50-летнего мужчину по голове. Тот упал на землю. Для него вызвали «скорую помощь», но после госпитализации пострадавший скончался.

Причиной смерти стала тупая травма головы.

В настоящее время 23-летнему парню предъявлено обвинение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет