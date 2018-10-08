В Саратове мужчину убили на выходе из ресторана

8 Окт. 11:12 2018-10-08T11:18:16+03:00

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В Ленинском районе Саратова СУ СКР расследует уголовное дело по факту неосторожного убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, погибшему было 50 лет.

Следствие считает, что в ночь с 3 на 4 августа в банкетном зале отеля «Мираж» на улице Камская несколько мужчин отмечали день рождения. Уходя из ресторана, они столкнулись с тремя молодыми людьми, у которых попросили зажигалку. Один из парней ответил грубым отказом и между компаниями завязалась ссора.

Во время драки 23-летний парень ударил 50-летнего мужчину по голове. Тот упал на землю. Для него вызвали «скорую помощь», но после госпитализации пострадавший скончался.

Причиной смерти стала тупая травма головы.

В настоящее время 23-летнему парню предъявлено обвинение.