Егор Кончаловский посетит Петровск

8 Окт. 10:37 2018-10-08T10:50:57+03:00

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В Петровске Саратовской области 18 октября ожидают приезда Егора Кончаловского

Как стало известно корреспонденту «КП-Саратов», известный режиссер приглашен в Петровск на церемонию присвоения детско-юношеской библиотеке имени Сергея Владимировича Михалкова.

- Сказочник, баснописец, переводчик, драматург, журналист — Сергей Владимирович был многогранной и целеустремленной личностью. В культурном пласте истории нашей страны он оставил огромное по патриотическому значению литературное наследие. Присвоение имени Сергея Михалкова детско-юношеской библиотеке — это значимое событие для Саратовской области в целом. Это будет первая муниципальная библиотека в провинции, которая будет носить имя Михалкова, — заявили «КП-Саратов» в администрации Петровского района.

Известно, что на торжественную церемонию кроме внука Сергея Михалкова, Егора Кончаловского, приглашен детский писатель Николай Пономарев и художник-иллюстратор Ольга Ионайтис.