2018-10-08T10:28:31+03:00
Общество

На приеме у саратовского гордепа жители просили об улучшении жилищных условий

Также вопросы касались помощи в трудоустройстве, здравоохранения и другого
Ольга Муравлёва
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Депутат саратовской гордумы Вячеслав Доронин провел прием граждан. В этот день к народному избраннику пришли десять заявителей.

- Вопросы касались улучшения жилищных условий, трудоустройства, здравоохранения, санаторно-курортного лечения, благоустройства и другого, — сообщили «КП-Саратов» в гордуме.

Так, жители Южной улицы обратились к депутату с просьбой посодействовать в ликвидации постоянной течи котлована дома №38/40.

Жильцы дома по Барнаульскому тупику, 8 попросили благоустроить двор, восстановить асфальт, помочь с освещением детской площадки и установить на ней спортинвентарь.

От многоквартирного дома №225а по 1-му Огородному тупику попросила также о завозе грунта для создания палисадника.

По каждому обращению дали консультацию, депутат взял их на контроль.

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