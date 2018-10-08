На приеме у саратовского гордепа жители просили об улучшении жилищных условий
Депутат саратовской гордумы Вячеслав Доронин провел прием граждан. В этот день к народному избраннику пришли десять заявителей.
- Вопросы касались улучшения жилищных условий, трудоустройства, здравоохранения, санаторно-курортного лечения, благоустройства и другого, — сообщили «КП-Саратов» в гордуме.
Так, жители Южной улицы обратились к депутату с просьбой посодействовать в ликвидации постоянной течи котлована дома №38/40.
Жильцы дома по Барнаульскому тупику, 8 попросили благоустроить двор, восстановить асфальт, помочь с освещением детской площадки и установить на ней спортинвентарь.
От многоквартирного дома №225а по 1-му Огородному тупику попросила также о завозе грунта для создания палисадника.
По каждому обращению дали консультацию, депутат взял их на контроль.