2018-10-08T10:34:18+03:00
Общество

На мусороперегрузочной станции в Елшанке спасли черепаху

Пресмыкающееся едва не угодило под пресс
Екатерина Семенова
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На мусороперегрузочной станции спасли черепахуНа мусороперегрузочной станции спасли черепаху
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В поселке Елшанка Саратова работники мусороперегрузочной станции нашли черепаху.

- Животное было живо, его вовремя заметил оператор загрузочной линии в общем потоке отходов, — рассказали «КП-Саратов» в АО «Управление отходами».

На предприятии рассказали особенности технологии работы. Отходы на мусороперегрузочной станции измельчают и уплотняют, потом они поступают на мусороперерабатывающий завод. На площадке уплотнения фронтальный погрузчик подает отходы в приямок загрузочной линии, где из них извлекают те, что представляют опасность, — автошины, аккумуляторы и прочее.

- Как животное попало в коммунальные отходы, неизвестно, надеемся это случайность, однако черепахе повезло. Поскольку все отходы проходят предварительную сортировку и визуальный контроль, черепаха не попала прямиком в пресс-компактор. Ранее наши сотрудники на концессионных объектах находили документы, бытовую работоспособную технику и даже гильзы. Однако в соответствии с регламентом нашей работы отходы, не соответствующие четвертому и пятому классам опасности, в том числе мелкая бытовая техника, извлекаются из общего потока ТКО, — сообщил начальник станции в Елшанке Александр Обозный.

Спасенную черепаху взял себе один из работников АО «Управление отходами».

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