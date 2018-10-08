Саратовский гордеп неделю приезжала к пенсионерам с подарками
Она поздравляла их с международным днем пожилых людей
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Всю прошедшую неделю депутат саратовской гордумы Светлана Глухова приходила в гости к пенсионерам и поздравляла их с международным днем пожилых людей. Она приносила им подарки, которые будут греть их зимой.
- Поздравляю с международным днем пожилых людей. Желаю каждый день просыпаться с доброй мыслью, каждый миг встречать с радостной улыбкой. Пусть сердце не устанет мечтать и любить, пусть душа наполняется счастьем и отрадой, пусть как можно чаще случаются чудеса и теплые встречи с дорогими людьми, — сказала депутат.
Она также пожелала пенсионерам здоровья, уважения окружающих и мира.