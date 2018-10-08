Панков: Есть опасность, что проект онкоцентра «уйдет» в другой регион из-за отсутствия документации

8 Окт. 09:56 2018-10-08T10:00:09+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в Телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященных здравоохранению в целом и проекту онкоцентра в Саратове, в частности.

- Разговаривая с медицинскими работниками, выяснил, что не все виды болезней им разрешено фиксировать. Это необходимо, чтобы не нарушать статистику по ряду заболеваний. К примеру, помню, при Мароне (Владимир Марон — ранее занимал в правительстве области посты от министра здравоохранения до вице-губернатора — прим.ред.) имел место большой скандал из-за команды не регистрировать младенческую смертность детей до одного года. Родился ребенок, но ты не человек до года, а эмбрион какой-то. И только если после года выжил – значит, человек. Кощунство да и только. А чем отличается здравоохранение сегодня, если дает команду не регистрировать официально ряд болезней? — написал Николай Панков.

Депутат отметил, что среди таких болезней и онкология.

- Жители области, возможно, не понимают, но догадываются, что из-за ряда опасных объектов у нас высокий риск онкологических заболеваний. К чему так подробно говорю о проблеме? Для понимания, что она у нас есть. И совсем непонятно, почему, когда Володин, понимая это, настаивает и убеждает в Москве о важности строительстве онкоцентра, чиновники не торопятся готовить проект, отводить землю. Есть реальная возможность при таком подходе не справиться с документацией. Значит, онкоцентр может уйти в другой регион, как при Ипатове кардиоцентр ушел в Пензу. Или свежие примеры прошлого года, когда при зампреде по соцсфере и министре культуры потеряли реконструкцию набережной и театра оперы и балета. И чуть не потеряли школу в «Солнечном-2». Возможно, губернатору нужно определиться с эффективностью чиновников. Или выбирать — строить объекты, нужные людям, или переводить на другие должности чиновников? — отметил Николай Панков.

Театр оперы и балета

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