Роспотребнадзор закрыл детский сад в Балтайском районе за антисанитарию
Как оказалось, малышей кормили с нарушениями
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Роспотребнадзор по Саратовской области за девять месяцев проверил 130 детских садов.
Как уточнили «КП-Саратов» в ведомстве, проверки касались качества питания детей.
Установлено, что в два раза меньше стало блюд с неправильной нормой калорийности. Кроме того, не выявлено бактериального загрязнения еды.
Основным нарушением стала нехватка в питании детей мяса, молока, творога, рыбы, фруктов, овощей, соков.
Кроме того, выявились нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, за это был закрыт детский сад «Столыпино» в Балтайском районе.