2018-10-08T09:40:38+03:00
Общество

Роспотребнадзор закрыл детский сад в Балтайском районе за антисанитарию

Как оказалось, малышей кормили с нарушениями
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Саратовской области за девять месяцев проверил 130 детских садов.

Как уточнили «КП-Саратов» в ведомстве, проверки касались качества питания детей.

Установлено, что в два раза меньше стало блюд с неправильной нормой калорийности. Кроме того, не выявлено бактериального загрязнения еды.

Основным нарушением стала нехватка в питании детей мяса, молока, творога, рыбы, фруктов, овощей, соков.

Кроме того, выявились нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, за это был закрыт детский сад «Столыпино» в Балтайском районе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет