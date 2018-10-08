В Саратове воришка выпил украденный коньяк

8 Окт. 09:36 2018-10-08T09:36:18+03:00

Теперь он под подпиской о невыезде

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Саратовские полицейские 6 октября задержали вора, похитившего из магазина на Тверской улице, 31/1 бутылку коньяка.

- Преступление произошло 28 сентября между 17:10 и 17:20. В 17:40 директор магазина пришел к правоохранителям и рассказал о случившемся, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Задержанным оказался 28-летний безработный, ранее судимый гражданин. Алкоголь у него забрали, вор его уже успел выпить. Теперь он под подпиской о невыезде и с уголовным делом за кражу.