Бывшие игроки «Автодора» помогли разгрому команды в Казани

8 Окт. 09:28 2018-10-08T09:38:19+03:00

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В Казани саратовский баскетбольный «Автодор» 7 октября проиграл первый матч розыгрыша лиги ВТБ. Много времени на площадке, особенно под конец встречи, когда результат был уже ясен, провела автодоровская молодежь. При этом среди российских игроков команды самым результативным стал вчерашний игрок «молодежки» Никита Михайловский, набравший 12 очков.

Саратовская команда проигрывала по ходу встречи. Окончательно стало ясно, что шансов на победу нет после проигранной третьей четверти матча, когда казанцы выиграли игровой отрезок со счетом 22:5. Разница на табло в последнем игровом отрезке доходила до 28 очков. Всерьез руку к разгрому саратовской команды приложили бывшие игроки «Автодора», ныне выступающие за «УНИКС»: Алексей Колесников, Максим Шелекето и Артем Клименко, набравший 10 очков.

В концовке, когда соперник сбавил обороты, «Автодору» удалось подтянуться в счете, и матч завершился со счетом 76:63 в пользу команды хозяев.

- Серия ошибок психологически нас надломила, после чего достаточно трудно было прийти в себя. Нам все же удалось выровняться, но, к сожалению, уже было поздно. Насколько возможно сократили отставание, но, откровенно говоря, тяжело было рассчитывать на итоговый успех, проигрывая 28 очков в конце третьего периода. УНИКС — не тот соперник, который за одну десятиминутку способен растранжирить такой большой задел. Сегодня порадовали наши молодые ребята, которые практически без замен отыграли заключительную четверть и действовали неплохо, — подвел очевидный итог тренер «Автодора» Сергей Мокин.

Следующий матч команда проведет в Саратове 20 октября против «Енисея».