2018-10-08T09:23:49+03:00
Происшествия

В Саратове вор-рецидивист попался на краже мобильника

Похитителя вычислили через ломбард
Тимур Гадеев
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Вчера саратовские полицейские поймали ранее неоднократно судимого за кражи 33-летнего мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, неделю назад в полицию обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением, что из ее квартиры на улице Аэропорт был похищен телефон Samsung Galaxy J2.

Вчера в поисках мест сбыта украденного мобильника полицейские вышли на один из ломбардов. Как выяснилось, похититель сдал смартфон в скупку, и аппарат успели продать.

Подозреваемого тут же задержали, оказалось, что ранее он уже был судим. Рецидивист дал признательные показания. Его отпустили под подписку о невыезде.

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