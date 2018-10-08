На Зерновой прокладывают новый водовод

8 Окт. 09:06 2018-10-08T09:09:25+03:00

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На улице Зерновая ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» ведет строительство магистрального водопровода d560.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, уже проложено около километра коммуникаций.

Материалы, используемые в процессе строительства водовода, отвечают техническим и экологическим требованиям. Срок службы обновленного участка водосетей составит не менее 50 лет. Работы выполняются в рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС».

Магистральный водовод на участке от перинатального центра до улицы Плодородная является связующим звеном водопроводов d1000 и d500, снабжающих питьевой водой десятки тысяч жителей города. Решение о незамедлительной перекладке коммуникаций было принято на основании высоких показателей аварийности и истечения срока эксплуатации объекта. Перекладка осуществляется в условиях болотистых почв и подтопления территории проведения работ из-за высокой изношенности действующего водовода. В результате замены участка водосетей в эксплуатацию будет введен полиэтиленовый водопровод протяженностью 1 560 м.