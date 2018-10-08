В саратовском НИИ ортопедии обокрали женщину

8 Окт. 08:59 2018-10-08T09:08:18+03:00

Рецидивист утащил у нее кошелек с 10 тыс. рублей

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2 октября к саратовским полицейским с заявлением о краже кошелька обратилась жительница Балакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, 49-летняя женщина, находясь в больнице НИИ травматологии и ортопедии, без присмотра оставила кошелек, который похитили двое неизвестных.

Как оказалось, там находились 10 тыс. рублей

Спустя несколько дней полицейские задержали одного из них — 37-летнего, ранее судимого, безработного мужчину. Подозреваемый сразу дал признательные показания. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Похитителя отпустили под подписку о невыезде.