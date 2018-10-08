В саратовской консерватории пройдет сольный концерт Максима Зеккини

8 Окт. 08:53 2018-10-08T09:06:50+03:00

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Сегодня в саратовской консерватории состоится концерт французского пианиста Максима Зеккини.

Как сообщили «КП-Саратов» в учреждении, выступление пройдет в большом зале.

Максим Зеккини гастролирует по России с сольными концертами, в репертуаре которых композиции Верди, Беллини, Равеля, Скрябина, Массне и других композиторов.

Французский музыкант является не только пианистом, но также сам сочиняет музыку и дирижирует.

Концерт начнется в 18:30.