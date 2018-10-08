В саратовской консерватории пройдет сольный концерт Максима Зеккини
Французский пианист выступит с сочинениями Верди, Равеля, Скрябина
Максим Зеккини
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Сегодня в саратовской консерватории состоится концерт французского пианиста Максима Зеккини.
Как сообщили «КП-Саратов» в учреждении, выступление пройдет в большом зале.
Максим Зеккини гастролирует по России с сольными концертами, в репертуаре которых композиции Верди, Беллини, Равеля, Скрябина, Массне и других композиторов.
Французский музыкант является не только пианистом, но также сам сочиняет музыку и дирижирует.
Концерт начнется в 18:30.