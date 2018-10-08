В Аркадакском районе задержали мужчину с марихуаной

8 Окт. 08:33 2018-10-08T08:50:46+03:00

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Сотрудники полиции Аркадакского района при досмотре 35-летнего мужчины, жителя села Летяжевский санаторий, обнаружили пакет, по внешним признакам схожий с марихуаной.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, позже экспертиза подтвердила происхождение наркотического вещества.

Его вес составил 78,8 грамма. Вчера полицейские Аркадакского района завели уголовное дело. Подозреваемый до суда остался на свободе под подпиской о невыезде.