В Аркадакском районе задержали мужчину с марихуаной
При досмотре обнаружено 78 граммов каннабиса
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Сотрудники полиции Аркадакского района при досмотре 35-летнего мужчины, жителя села Летяжевский санаторий, обнаружили пакет, по внешним признакам схожий с марихуаной.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, позже экспертиза подтвердила происхождение наркотического вещества.
Его вес составил 78,8 грамма. Вчера полицейские Аркадакского района завели уголовное дело. Подозреваемый до суда остался на свободе под подпиской о невыезде.