Отключена вода в Юбилейном и Солнечном
Ведутся работы на городских сетях
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Утром 8 октября отключена холодная вода в нескольких микрорайонах Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с работами на городских коммуникациях, которые продлятся ориентировочно до 24 часов.
Нет воды у следующих абонентов:
- улицы: Братьев Никитиных, дома №№12, 14, 14а, 16, 16а, 18а, Исаева, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, Радужная, 18, частный сектор по улицам Автомобильная и Красногорская;
- проспект Строителей от улицы Чемодурова до улицы Тархова (дома №№44–88).
Также до 17:00 изменены параметры холодного водоснабжения по улицам Курдюмская (от дома №68 до 1-й Аптечной), 1-я Аптечная и Офицерская.