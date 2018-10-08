Отключена вода в Юбилейном и Солнечном

8 Окт. 08:22 2018-10-08T08:31:44+03:00

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Утром 8 октября отключена холодная вода в нескольких микрорайонах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с работами на городских коммуникациях, которые продлятся ориентировочно до 24 часов.

Нет воды у следующих абонентов:

- улицы: Братьев Никитиных, дома №№12, 14, 14а, 16, 16а, 18а, Исаева, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, Радужная, 18, частный сектор по улицам Автомобильная и Красногорская;

- проспект Строителей от улицы Чемодурова до улицы Тархова (дома №№44–88).

Также до 17:00 изменены параметры холодного водоснабжения по улицам Курдюмская (от дома №68 до 1-й Аптечной), 1-я Аптечная и Офицерская.