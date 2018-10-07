В столкновении трех авто под Саратовом погиб человек, двое ранены
Вблизи села Михайловское Саратовского района вечером 7 октября случилось смертельное ДТП.
- На трассе столкнулись ЗАЗ «Шанс», Nissan Pahtfinder и автобус Iveco, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
В аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Их госпитализировали силами «скорой помощи» и областных спасателей. Один человек отказался ехать в больницу, ему была оказана помощь на месте.
Предварительно установлено, что в «Запорожце» ехали мужчина и женщина, супружеская пара направлялась в Балашов. Водитель этого автомобиля погиб, его жена получила ранения. У них дома остался ребенок.
В автобусе пострадавших нет.
На месте работают сотрудники оперативных служб.