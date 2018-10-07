2018-10-08T08:28:25+03:00
Происшествия

В столкновении трех авто под Саратовом погиб человек, двое ранены

Водитель «Запорожца» скончался на месте, его жена госпитализирована
Екатерина Семенова
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Вблизи села Михайловское Саратовского района вечером 7 октября случилось смертельное ДТП.

- На трассе столкнулись ЗАЗ «Шанс», Nissan Pahtfinder и автобус Iveco, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

В аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Их госпитализировали силами «скорой помощи» и областных спасателей. Один человек отказался ехать в больницу, ему была оказана помощь на месте.

Предварительно установлено, что в «Запорожце» ехали мужчина и женщина, супружеская пара направлялась в Балашов. Водитель этого автомобиля погиб, его жена получила ранения. У них дома остался ребенок.

В автобусе пострадавших нет.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

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