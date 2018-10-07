В столкновении трех авто под Саратовом погиб человек, двое ранены

7 Окт. 22:03 2018-10-08T08:28:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Вблизи села Михайловское Саратовского района вечером 7 октября случилось смертельное ДТП.

- На трассе столкнулись ЗАЗ «Шанс», Nissan Pahtfinder и автобус Iveco, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

В аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Их госпитализировали силами «скорой помощи» и областных спасателей. Один человек отказался ехать в больницу, ему была оказана помощь на месте.

Предварительно установлено, что в «Запорожце» ехали мужчина и женщина, супружеская пара направлялась в Балашов. Водитель этого автомобиля погиб, его жена получила ранения. У них дома остался ребенок.

В автобусе пострадавших нет.

На месте работают сотрудники оперативных служб.